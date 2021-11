Warnung vor Paket-SMS

per Mail teilen

Die Polizei in Kaiserslautern warnt vor falschen Paketbenachrichtigungen, die per SMS auf das Handy geschickt werden. Eine Seniorin aus Kaiserslautern hatte eine solche SMS geöffnet und war auf eine Internetseite mit einem Gewinnspiel weiter geleitet worden. Dort sollte sie persönliche Daten angeben, was sie aber nicht tat. Die Polizei warnt davor, solche SMS überhaupt zu öffnen. Oft werde eine Schad-Software auf dem Handy installiert. Oder die Betrüger würden mit den Daten des Opfers Geld ergaunern