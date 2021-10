Nach Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Zweibrücken sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag eine Fahrerflucht in der Felsbachstraße beobachten konnten.

Die Polizei in Zweibrücken sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag eine Fahrerflucht in der Felsbachstraße beobachten konnten. Ein Autofahrer habe dort einem Motorrad die Vorfahrt genommen und anschließend die Unfallstelle verlassen. Der Motorradfahrer habe stark abbremsen müssen und sei deshalb von seiner Maschine gestürzt. Nach Angaben der Polizei hat er sich dabei leicht an der Schulter und an einem Finger verletzt. Bei dem flüchtigen Auto handle es sich um einen weißen VW-Golf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden.