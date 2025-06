Suchaktion mit Hubschrauber

per Mail teilen

Über Rodenbach im Kreis Kaiserslautern ist am Samstagabend ein Hubschrauber der Polizei gekreist. Der Grund: Eine Frau aus einer Seniorenresidenz wird vermisst.

Nach Angaben der Polizei Kaiserslautern befindet sich die vermisste 90-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sie wurde zuletzt am Samstag gegen 18:15 Uhr von Mitbewohnern gesehen, als sie gerade das Gelände ihres Seniorenheims in Rodenbach verließ. Seitdem fehlt laut Polizei jede Spur von der Frau.

Vermisste Seniorin aus Rodenbach ist dement

Bei der Vermissten handelt es sich um eine demente Frau, die am Tag ihres Verschwindens laut Polizei "stark orientierungslos" wirkte. Sie habe weder ein Handy noch GPS-Geräte oder Geld bei sich.

Die Seniorin ist etwa 1,50 Meter groß. Sie hat eine kräftige Statur und kurze, weiß-graue Haare. Die Polizei beschreibt sie als "gepflegt". Sie habe zuletzt eine dunkle Hose und ein hell geblümtes Oberteil getragen. Ob sie eine Jacke trägt, ist nicht bekannt.

Polizei bittet bei Vermisstensuche um Unterstützung

Die Polizei Kaiserslautern bittet darum, dass Menschen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 melden.