Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die gesehen haben, wie eine 15-köpfige-Gruppe mehrere Jugendliche in ihren Autos angegriffen hat. Nach Angaben der Ermittler soll die Gruppe die Jugendlichen am späten Mittwoch-Abend auf einem Parkplatz in der Burgstraße daran gehindert haben, mit ihren Autos wegzufahren. Sie sollen ihnen den Weg versperrt und auf die Wagen eingetreten und geschlagen haben. Außerdem warfen sie einen Stein auf eine Windschutzscheibe. Später traf die Polizei nach eigenen Angaben in der Innenstadt eine Gruppe, bei denen auf drei Männer die Täterbeschreibung passte; einer von ihnen war an der Hand verletzt. Ob es sich bei dieser Gruppe um die Angreifer handelt, ermittelt die Polizei zurzeit. Noch in derselben Nacht wurden die Beamten zu einem weiteren beschädigten Auto in der Innenstadt gerufen. Offenbar wurde mit einer Glasflasche die Frontscheibe beschädigt. Ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist unklar.