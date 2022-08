Polizei in Kaiserslautern sucht mutmaßlichen Vergewaltiger

Eine Frau hat bei der Polizei Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Mann.

Die 28-jährige Frau gab bei der Polizei an, dass sie sich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem ihr unbekannten Mann im Volkspark in Kaiserslautern aufgehalten habe. Gegen 1 Uhr hätte der Mann dann plötzlich angefangen, sie zu küssen und ihre Brüste anzufassen. Die Frau gab weiter an, dass sie deutlich gemacht habe, dass sie mit diesen Berührungen nicht einverstanden sei. Dennoch habe der etwa 35-jährige Mann nicht von ihr abgelassen und sie anschließend zum Geschlechtsverkehr gezwungen.

Frau kann sich nur bruchstückhaft an Vergewaltigung erinnern

Die Vergewaltigung im Volkspark in Kaiserslautern soll sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. SWR

Obwohl sich die Frau nur noch lückenhaft an die Tat erinnern kann, hat sie bei der Polizei angegeben, dass der mutmaßliche Täter "arabisch" ausgesehen habe und etwa 35 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank sei. Er habe kurze, glatte, schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet sei er mit einem weißen Hemd mit Blumenmuster gewesen sein. Dazu habe er eine schwarze Outdoorjacke und schwarze Schuhe getragen. Der Mann habe Zigaretten geraucht und mit Akzent Deutsch gesprochen.

Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Zeugen, die sich rund um den Tatzeitpunkt im Volkspark oder in der Nähe aufgehalten und etwas Verdächtiges bemerkt haben oder den Täter beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden.