Polizei-Sprecher Bernhard Christian Erfort zum Polizistenmord-Jahrestag

Auch wenn die Erinnerungen an die Tatnacht des Polizistenmordes von Kusel schmerzen, am Jahrestag soll nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz der beiden Kollegen würdevoll gedacht werden.

An der Hochschule der Polizei am Hahn soll eine offizielle Gedenkfeier Alex und Yasmin wieder in Erinnerung rufen – als die jungen, sympathischen, immer freundlichen und hilfsbereiten Kollegen. Die beide ehrgeizig für die Werte in dieser Gesellschaft gestanden hätten, sie sollten nicht vergessen werden, sagt Bernhard Christian Erfort, Sprecher der Polizei in Kaiserslautern.