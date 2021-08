per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach Angaben der Ermittler wird den 16-Jährigen vorgeworfen, im Laufe des gestrigen Tages in mindestens sieben Wohnhäuser eingebrochen zu sein. Ein Zeuge habe bemerkt, dass Einbrecher im Nachbaranwesen zugange waren. Anhand seiner Personenbeschreibung hätten die Beamten die mutmaßlichen Tätern finden und vorläufig festnehmen können. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben Beweismittel und mögliches Diebesgut sicher. Die Jugendlichen hätten es vorwiegend auf Bargeld in unterschiedlichen Währungen, Smartphones und elektronische Unterhaltungsgeräte abgesehen.