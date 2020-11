Die Polizei hat am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Salzwoog in der Südwestpfalz einen mutmaßlichen Drogenhändler geschnappt. Der 39-jährige Autofahrer stand laut Polizei unter Drogen – ein Schnelltest schlug gleich für mehrere Stoffe an. Nachdem in dem Auto Amphetamin und Haschisch gefunden wurde, wurde auch seine Wohnung durchsucht. Auch dort wurden die Beamten fündig. Zudem stellte die Polizei mehrere Laptops und hochwertige Baumaschinen sicher, zu deren Herkunft der Mann keine schlüssigen Angaben machen konnte. Außerdem fand die Polizei einen Personalausweis und eine Krankenkassenkarte, die dem Mann nicht gehören.