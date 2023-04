Am Samstag um 13 Uhr ist Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Hansa Rostock ist zu Gast. Die Polizei rät Heimfans, nicht mit dem Auto auf den Betzenberg zu fahren.

Rund um das Fritz-Walter-Stadion gibt es so gut wie keine Parkplätze, daher rät die Polizei den FCK-Fans, die Park and Ride-Plätze zu nutzen. Die befinden sich unter anderem an der Autobahn 6 an der Ausfahrt Kaiserslautern Ost und auf dem Gelände der Technischen Universität. Die Abfahrtszeiten der Shuttlebusse geben die Stadtwerke Kaiserslautern auf ihrer Internetseite bekannt.

Fans von Hansa Rostock müssen zu Fuß ins Stadion gehen

Den Gästefans aus Rostock rät die Polizei, mit dem Auto auf dem Messeplatz in Kaiserslautern zu parken und von dort zu Fuß auf den Betzenberg zu laufen. Grundsätzlich, so die Polizei, kann es - vor allem nach dem Spiel - rund um den Elf-Freunde-Kreisel zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auch die Autobahn 6 ist derzeit wegen der Baustelle in beiden Fahrtrichtungen ein Nadelöhr. Informationen gibt es hier.

Polizei Kaiserslautern bestraft das Zünden von Pyrotechnik

Außerdem weist die Polizei Kaiserslautern darauf hin, das pyrotechnische Gegenstände, wie zum Beispiel Raketen oder Bengalos, nicht ins Stadion gehören und auch nicht im Freien innerhalb von Menschenmengen gezündet werden dürfen. Wer sich nicht an die Regeln hält, habe mit Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu rechnen.



Auch strafbare Handlungen, die in Zügen und Bahnhöfen verübt werden, werden angezeigt. Die Verantwortlichen müssen nach Angaben der Polizei mit Stadion- bzw. einem Beförderungsverbot durch die Deutsche Bahn rechnen.