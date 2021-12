Polizei sucht mutmaßliche Einbrecherinnen

Die Polizei in Pirmasens sucht zwei Frauen, die am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus "Am Breitenweg" eingebrochen sein sollen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in mehreren Wohnungen des Hauses unter anderem Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Schaden liegt bei rund 1.500 Euro. Ein Zeuge hatte in der Nähe des Mehrfamilienhauses zwei Frauen beobachtet, die sich verdächtig verhalten hatten. Die Polizei sucht jetzt nach ihnen: Sie sind 20 bis 25 Jahre alt und 170 cm groß. Sie trugen beide Wollmützen und Schals und eine Frau eine helle Felljacke mit Kapuze. Beide seien in einem silber-grauen Auto Richtung Innenstadt gefahren.