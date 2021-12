Polizei schnappt mögliche Einbrecher

Nur ein Bruchteil begangener Einbrüche kann die Polizei aufklären. Umso stolzer dürfte sie auf den Fahndungserfolg sein, der den Beamten in Pirmasens jetzt gelungen ist.

Den Ermittlern sei es gelungen, eine Einbruchsserie in Sportheimen und Pfälzerwaldhütten in der Südwestpfalz aufzuklären. Als sie Wohnungen von drei Tatverdächtigen aus Pirmasens durchsuchten, fanden sie jede Menge Diebesgut, die von mehreren Einbrüchen zwischen März und November dieses Jahres stammen sollen.

Alkoholische Getränke, Gläser, einen Fernseher und einiges mehr. Das alles sollen die drei Tatverdächtigen bei ihren Einbrüchen erbeutet haben. Polizei Pirmasens

Auch Zigaretten-Automaten sollen Tatverdächtige aufgebrochen haben

Die Verdächtigen, die zwischen 20 und 27 Jahren alt sind, hätten die Taten gestanden. Es geht um Einbrüche in die Sportheime in Thaleischweiler, Lemberg, Herschberg und Windsberg. Außerdem sollen sie in die Pfälzerwaldhütten "Hohe List" und "Drei Buchen" in der Südwestpfalz eingebrochen haben. Zudem wird ihnen zur Last gelegt, mehrere Zigaretten-Automaten in Donsieders, Rodalben und Pirmasens aufgebrochen zu haben.

Weiterer Einbruch beim TUS Leimen

Erst am vergangenen Sonntag musste die Polizei zu einem weiteren Einbruch in einem Sportheim ausrücken. Dieses Mal stiegen die bislang noch unbekannten Täter in das Heim des TUS Leimen ein. Dabei sollen sie brachial vorgegangen sein: Sie "stemmten sogar das Mauerwerk um Türzargen auf", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

War das die letzte Tat der mutmaßlichen Diebesbande?

Außerdem wurde ein Rolladen aus der Verankerung gerissen und Fenster wurden eingeschlagen. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke. Ob sie etwas mitgenommen haben, sei noch nicht geklärt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Ob der Einbruch vom vergangenen Sonntag auch auf das Konto der nun geschnappten mutmaßlichen Diebesbande geht, schreibt die Polizei nicht.

Sie sucht aber Zeugen, die zwischen vergangenen Sonntag und Mittwoch etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie sollen sich telefonisch bei der Polizei in Pirmasens melden, unter 06331 520 0.