Polizei nimmt untergetauchten Sexualstraftäter im Kreis Kusel fest

Ein 38-Jähriger aus Bexbach im Saarland war wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden - und trat seine Haftstrafe nicht an. Jetzt klickten im Kreis Kusel die Handschellen.

Wie die Landespolizei des Saarlandes mitteilte, war der Mann im Juni dieses Jahres vom Landgericht Saarbrücken zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Zu seinem Haftantritt war der Mann allerdings nicht erschienen und stattdessen untergetaucht.

Bei Lebensgefährtin im Kreis Kusel untergetaucht

Zielfahnder der Landespolizei konnten ihn nun in einem Dorf im Kreis Kusel ausmachen - genauere Angaben macht die Polizei nicht. Offenbar lebt dort die neue Lebensgefährtin des Verurteilten. Am Mittwoch griffen Beamte aus dem Saarland und der Kriminalinspektion Kaiserslautern zu und nahmen den Mann fest. Er wurde in das Gefängnis in Saarbrücken gebracht, wo er jetzt seine Haftstrafe absitzen muss.