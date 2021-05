per Mail teilen

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Enkeltrickbetrüger festgenommen, die unter anderem in Kusel und Reichenbach bei Baumholder aktiv waren. Insgesamt sollen sie ihre Opfer um mehr als 160.000 Euro betrogen haben.

Die Ermittlungen dauerten nach Polizeiangaben mehrere Monate und erstreckten sich neben Rheinland-Pfalz über Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich in elf Fällen bei älteren Menschen als deren Enkel ausgegeben zu haben, um an Geld oder Wertsachen zu kommen.

Senioren in Kusel und Reichenbach um insgesamt 40.000 Euro betrogen

Wie die Polizei mitteilt, erzählten die Täter den ahnungslosen Senioren beispielsweise, sie benötigten das Geld für einen Immobilienkauf oder um eine Haftstrafe zu verhindern. Bei den beiden Opfern aus Kusel und Reichenbach sei dabei ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.

Seniorin im Hunsrück hatte Glück im Unglück

Im Hunsrück verhinderten aufmerksame Nachbarn, dass eine 85-Jährige Geld und Schmuck an einen unbekannten Mann übergab. Zuvor war die Seniorin von einem angeblichen Enkel angerufen worden, dass er für den Kauf einer Eigentumswohnung dringend Geld benötige. Ein Bekannter würde das Geld abholen. Einen ähnlichen Fall, in dem eine Nachbarin die Tat vereitelte, hatte es unlängst in Kirn gegeben.

Tatverdächtige im Rhein-Pfalz-Kreis und in Düsseldorf festgenommen

Die beiden tatverdächtigen Männer sind 34 und 38 Jahre alt und wurden in Düsseldorf und im Rhein-Pfalz-Kreis festgenommen. Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und weiterer Wohnungen stellten die Polizeibeamten zahlreiche Handys und weitere Beweismittel sicher. Die beiden Männer sitzen laut Polizei derzeit in Untersuchungshaft.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Auch in und um Kaiserslautern haben nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen immer wieder Betrüger versucht, Senioren mit den unterschiedlichsten Maschen per Telefon zu betrügen. Die Polizei rät daher, sich nach merkwürdigen Anrufen immer bei den betreffenden Angehörigen rückzuversichern.