Die Polizei musste in den frühen Morgenstunden eine Party in Altenglan auflösen. Sie wurde nach Angaben eines Sprechers wegen zu lauter Musik im Gasthaus "Karlsberg Keller" gerufen. Die Beamten hätten drei Personen aus verschiedenen Haushalten vorgefunden, die unter Alkoholeinfluss standen. Sie hätten für die Kontrolle nur wenig Verständnis gezeigt. Weil sie sich nicht an die Corona-Hygienemaßnahmen gehalten hätten und weder einen Mund-Nase-Schutz getragen, noch Abstand gehalten hätten, sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfasst worden. Die Feier wurde dann durch die Polizei beendet.