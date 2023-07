Urlaub mit dem Wohnwagen - da muss natürlich einiges an Gepäck und Campingausrüstung mit. Bei Kontrollen auf der A6 hat die Autobahnpolizei Kaiserslautern genau hingeschaut.

Wer Richtung Frankreich oder Spanien in den Urlaub fährt, kommt in den meisten Fällen früher oder später auf die A6. "In den Ferien ist das eine Transitstrecke von besonderer Bedeutung", sagt die Kaiserslauterer Autobahnpolizei. Heißt schlichtweg, hier kann es schnell mal voll werden. Dennoch: Viel zu motzen hatten die Beamten bei ihren Kontrollen am Rastplatz Waldmohr erst mal nicht.

Sommerferien: Viele Wohnwagen und Wohnmobile auf der A6

Abgesehen hatte es die Polizei vor allem auf überladene Wohnwagen und Wohnmobile - weil gerade ältere Modelle mit einem hohen Leergewicht ganz schnell mal zu schwer seien. Die Unfallgefahr sei in dem Fall groß. Von 29 überprüften Fahrzeugen waren bei Waldmohr letztlich aber nur fünf überladen. Und das den Beamten zufolge auch nur in geringem Ausmaß.

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern hat beobachtet: Immer mehr Menschen fahren mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen in den Urlaub. Die Fahrzeuge sollten aber unbedingt richtig beladen sein. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jan-Philipp Strobel

Polizei mit Kontrolle im Kreis Kusel zufrieden - mit einer Ausnahme

Alles in allem lobt die Autobahnpolizei die kontrollierten Fahrer: Wohnwagen und Co. seien zum größten Teil in einem technisch einwandfreien Zustand und die Campingausrüstung an Bord sicher verstaut gewesen.

Nur ein Sprinter fiel den Beamten negativ auf: Er sei mit 720 Kilogramm so überladen gewesen, dass der Fahrer eine Anzeige bekam und nicht weiterfahren durfte.