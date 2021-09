per Mail teilen

Die Schule ist wieder gestartet! Und damit die neuen Schulkinder auch sicher in die Schule kommen, kontrolliert die Polizei diese Woche Autos vor Grundschulen in der Westpfalz.

Konkret überwacht das Polizeipräsidium Westpfalz in der ersten Schulwoche die Geschwindigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer. Kontrolliert wurde schon in Otterberg, Frankenstein und Heltersberg, im Laufe der Woche sind noch Kontrollen in Winnweiler, Lohnsfeld und Zweibrücken geplant.

Viele Raser vor Grundschulen in Frankenstein und Heltersberg

Bisherige Bilanz: Die Polizei hat allein in Frankenstein rund 100 Verkehrssünder erwischt. Der Schnellste war mit Tempo 60 bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Auch im südwestpfälzischen Heltersberg waren fast 100 Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren. Nach Angaben der Polizei müssen die Betroffenen unter anderem mit Bußgeldern bis zu 100 Euro sowie Punkten in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Ziel der Kontrollen sei, Kindern einen sicheren Weg in Kita und Schule zu ermöglichen.