Polizei und ADFC führen in der Westpfalz intensive Verkehrskontrollen und Tempolimit-Überwachung für Zweiräder durch. Der Schwerpunkt liegt auf Sicherheit und Regelverstößen.

Die Polizei in Kaiserslautern richtet ab Mittwoch ein besonderes Augenmerk auf Zweiräder im Stadtgebiet. Bis Freitag stehen vor allem E-Scooter, Fahrräder und Motorräder im Fokus der Kontrollen. In der gesamten Westpfalz werden an diesen drei Tagen verstärkt allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt und besonders das Tempolimit überwacht.

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich damit in diesem Jahr an der ersten Kontrollwoche „ROADPOL-2-Wheelers“ des Europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien.

Polizei Kaiserslautern prüft Zweiräder auf Herz und Nieren

Zum Auftakt findet am Dienstag eine Infoaktion in der Schoenstraße gegenüber der Hochschule statt. Polizei und ADFC beantworten dort Fragen rund ums sichere Fahren und geben Tipps zum Schutz vor Diebstählen. Für Radfahrer gibt es einen kostenlosen Technik-Check sowie ein Verkehrsquiz mit Glücksrad. Wer sein Fahrrad besser schützen möchte, kann es direkt vor Ort codieren lassen – so wird es im Falle eines Diebstahls leichter wiedergefunden.

So können Fahrräder codiert werden: Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, sollte den vorausgefüllten und ausgedruckten Codierungsauftrag, ein Ausweisdokument sowie eine Kopie des Kaufbelegs mitbringen. Den Codierungsauftrag gibt es online unter https://www.adfc-bonn.de/codierung/kaiserslautern. Am Aktionstag kann das Fahrrad dann zwischen 11 und 15 Uhr in der Schoenstraße (gegenüber der Mensa der Hochschule Kaiserslautern) codiert werden.

Polizei und ADFC starten Großaktion für Zweiräder in Kaiserslautern

Unterstützt wird die Polizei dabei vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Bei den Kontrollen wird aber nicht nur die Geschwindigkeit überprüft, sondern auch ob die Zweiräder verkehrssicher sind.