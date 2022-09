per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei ab Freitag verstärkt, ob Autofahrer am Steuer ihr Handy benutzen. Die Aktion soll auf die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam machen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, das sich ebenfalls an den Kontrollen beteiligt, lassen sich immer mehr Autofahrer unter anderem von ihrem Handy bei der Fahrt ablenken.