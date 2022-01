Polizei will an Silvester verstärkt kontrollieren

Es wird leise an Silvester. Das liegt am Verkaufsverbot von Böllern und den Kontaktbeschränkungen. Die Polizei und das Ordnungsamt in der Westpfalz wollen verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen auch daranhalten.

Genau wie am vergangenen Corona-Silvester ist es verboten, dass sich große Menschengruppen zum gemeinsamen Böllern in der Öffentlichkeit treffen. Deshalb gilt ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper in den Geschäften. Damit will das Land Unfälle durch den unsachgemäßen Gebrauch von Knallkörpern und Raketen vermeiden und damit die Krankenhäuser entlasten. Kontaktbeschränkungen bei privaten Zusammenkünften Die Corona-Verordnung des Landes sieht außerdem vor, dass sich bei privaten Treffen von nicht geimpften oder nicht genesenen Menschen drinnen und draußen nur Angehörige eines Haushalts sowie zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Ehe- und Lebenspartner gelten als ein Haushalt, auch ohne gemeinsamen Wohnsitz. Der Verkauf von Feuerwerk ist auch in diesem Jahr verboten, das Zünden von Böllern und Raketen aber nicht. dpa Bildfunk picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke Mehr Polizei-Einsätze in Silvesternacht Zwar will die Polizei auf Kontrollen im privaten Raum verzichten. Trotzdem bereitet sie sich auf ein größeres Einsatzaufkommen in der Silvesternacht vor. Dafür sei die Zahl der Beamtinnen und Beamten erhöht worden. Das Ordnungsamt werde bei den Kontrollen unterstützen. Pirmasens appelliert an Menschen: Keine Böller aus dem Vorjahr Trotz des Verkaufsverbots für Feuerwerkskörper, verbietet die Corona-Verordnung nicht, dass eventuell noch übrige Böller aus dem Vorjahr zum Beispiel mit der Familie im Garten geknallt werden dürfen. Dennoch appelliert die Stadtverwaltung Pirmasens an die Bevölkerung, das nicht zu tun. Diese könnten zum Beispiel durch unsachgemäße Lagerung beschädigt sein, wodurch eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehe.