Zwei Männer geschlagen und getreten: Polizei Kaiserslautern sucht nach einem Schläger

Die Polizei Kaiserslautern sucht nach einem Schläger, der am Wochenende zwei Männer verprügelt hat. Er hatte seine Opfer offenbar zufällig ausgewählt.

Zum ersten Angriff kam es laut Polizei gegen 3:20 Uhr in der Nacht am Sonntag. Der Täter habe einen 22-Jährigen unvermittelt von hinten angegriffen, gepackt und zu Boden geworfen. Seinem am Boden liegenden Opfer habe der Angreifer einmal gegen den Kopf getreten und sei danach geflüchtet. Der 22-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Zwei Männer in Kaiserslautern angegriffen

Nur 20 Minuten später soll derselbe Täter in der Straße am Rittersberg einem 40-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Dieser ist nach Angaben der Polizei daraufhin umgefallen und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen. Zur weiteren Behandlung sei er ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sucht den Angreifer und beschreibt ihn wie folgt: 25-30 Jahre alt, 1,75-1,80 m groß, normale Statur, schulterlange Haare. Er soll bei den Angriffen ein rot-weiß kariertes Hemd getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0631 369-2150 oder per Mail unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.