Herrenloser Teddy bei der Polizei Kaiserslautern

Die Polizei in Kaiserslautern hat offenbar Humor. Die Beamten suchen nämlich den Besitzer eines Teddybärs.

Dieser Teddybär wurde Ende September im Wartebereich der Polizeiinspektion in der Gaustrasse in Kaiserslautern vergessen. Polizeipräsidium Westpfalz

Mit einer besonderen Fahndungsmaßnahme wendet sich das Polizeipräsidium Westpfalz an die Öffentlichkeit. Es sucht den Besitzer eines Teddys. Der wurde nämlich Ende September im Wartebereich der Polizeiinspektion in der Gaustraße am Rande der Altstadt von Kaiserslautern liegen gelassen.

Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise

Bisherige Fahndungsmaßnahmen nach dem Besitzer oder der Besitzerin blieben erfolglos. Sachdienliche Hinweise, wo der braune Plüschbär eigentlich zuhause ist, nimmt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz entgegen.