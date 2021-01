per Mail teilen

Die Polizei Landstuhl hat einen mutmaßlichen Serientäter festgenommen. Unter anderem hatten Zeugenaussagen die Ermittler zu ihm geführt, weil sie ihn in einem gestohlenen Wagen gesehen hatten. Der Tatverdächtige ist wohnungslos. In seiner Behausung fanden die Ermittler Diebesgut aus mindestens sechs Einbrüchen in Landstuhl und mehrere Drogen.