Bei einer Tuning-Veranstaltung in Zweibrücken hat die Polizei 80 Autos überprüft. Fast die Hälfte davon durfte im Anschluss nicht mehr weiterfahren.

Die Tuning-Szene hat sich am Sonntag bei der Veranstaltung "Tuningavenue 1.0" an der Gestütsallee in der Innenstadt von Zweibrücken getroffen. Wie die Polizei mitteilt, hat sie bei 38 Fahrzeugen so große Mängel festgestellt, dass sie die Weiterfahrt verboten hat. Außerdem leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung ein. Sie geht davon aus, dass einige Fahrer Gutachten für die Anbauteile an ihren Autos gefälscht hatten.

Die Polizei hat in Zweibrücken etwa 80 Autos wegen illegalem Tuning kontrolliert. 38 Fahrzeuge wurden dabei aus dem Verkehr gezogen. Polizeiinspektion Zweibrücken

Polizei im Westen der Pfalz hat Tuner im Visier

Beim Tuning werden Autos von ihren Besitzern technisch verändert, damit sie schneller fahren oder besser aussehen. Die Polizei in der Westpfalz hatte bereits mehrfach angekündigt, die Tuning-Szene stärker zu kontrollieren.