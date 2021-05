Die Polizei in Pirmasens sucht Zeugen, die am Montag einen Autofahrer in der Pirmasenser Fußgängerzone gesehen haben. Am Nachmittag hatten Passanten die Polizei informiert, dass ein Autofahrer auf einen Fußgänger zugefahren sei. Ob es zu einem Schaden kam, ist nicht bekannt. Die Polizeistreife konnte weder den vermeintlichen Verursacher noch den Geschädigten vor Ort antreffen. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Autos gemerkt. An der Adresse des Halters wurde jedoch niemand angetroffen. Die Ermittlungen laufen.