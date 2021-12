per Mail teilen

Die Polizei such nach einem Mann, der am Mittwochabend in Enkenbach-Alsenborn einen Schuss aus einer Waffe abgegeben haben soll. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann die Waffe auf einen Zeugen gerichtet und auch geschossen. Offenbar handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der Mann soll rund 1,75 Meter groß, muskulös, rund 90 Kilo schwer und schwarz gekleidet gewesen sein. Möglicherweise war er betrunken.