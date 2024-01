Polizei stellt in Stadt und Kreis Kaiserslautern Drogen und Waffen sicher

per Mail teilen

Unter anderem zehn Kilogramm Amphetamin und mehrere Waffen hat die Polizei am Wochenende in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern sichergestellt. Drei Männer wurden festgenommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nach "umfangreichen Ermittlungen" am Samstag mehrere Wohnungen in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern durchsucht. Dabei seien große Mengen Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt worden.

Unter anderem zehn Kilo Amphetamin sichergestellt

Das seien unter anderem zehn Kilo Amphetamin und mehr als sechs Liter Amphetaminbase, die zur Herstellung von rund 30 Kilo Amphetamin gereicht hätten, aber auch 400 Gramm Haschisch und rund 500 Gramm Marihuana gewesen.

Außerdem seien auch nicht zugelassene Pyrotechnik, ein Baseballschläger und mehrere nicht scharfe Schusswaffen sichergestellt worden. Drei Männer im Alter von 44, 54 und 55 Jahren wurden festgenommen.

Polizei erlässt Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Laut Polizei haben die drei Männer "keine Angaben zur Sache gemacht". Gegen sie wurde jeweils ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und zum Teil auch wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Drogenhandels in nicht geringen Mengen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.