Polizei Pirmasens hebt riesige Hanfplantage aus

Die Kriminalpolizei Pirmasens hat in Schindhard im Kreis Südwestpfalz eine ganze Cannabis-"Fabrik" ausgehoben. Vier Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Im kleinen Örtchen Schindhard in der Südwestpfalz leben nur etwa 500 Menschen. Normalerweise geht es dort eher beschaulich und ruhig zu. Jetzt ging's dort aber ordentlich rund. Die Polizei hatte eine eigentlich leerstehende Industriehalle in Ortsrandlage gestürmt. Bei dem "Blitzzugriff" seien mehrere Zivilkräfte in die Halle eingedrungen und hätten dabei einen beachtlichen Fund gemacht.

Die Kriminalpolizei Pirmasens hat in Schindhard im Kreis Südwestpfalz eine große Cannabisplantage ausgehoben. Polizei Pirmasens

Polizei Pirmasens findet etwa 2.000 Hanfpflanzen

Die Einsatzkräfte fanden dort etwa 2.000 Cannabispflanzen vom Steckling bis zur Pflanze in voller Blüte. Außerdem habe man vor Ort vier Männer angetroffen – sie befänden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Anlage war demnach höchst professionell betrieben worden – mit einem sehr hohen Cannabis-Ertrag, heißt es von der Polizei in Pirmasens.