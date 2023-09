Vermisste Frau aus Kaiserslautern wieder aufgetaucht

per Mail teilen

Die Polizei in Kaiserslautern hat eine 64-jährige Frau gefunden, die am Montag aus einer Seniorenresidenz verschwunden war. Dabei geholfen hat die Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei geht es der Frau den Umständen entsprechend gut. Der entscheidende Hinweis auf ihren Aufenthaltsort sei aus der Bevölkerung gekommen. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, bedankte sich die Polizei ausdrücklich für die Unterstützung.

Frau war aus Seniorenresidenz in Kaiserslautern verschwunden

Die 64-Jährige war am Montag gegen Mittag aus einer Seniorenresidenz in Kaiserslautern verschwunden. Da die Suchmaßnahmen der Polizei zunächst erfolglos blieben und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand, wurde die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.