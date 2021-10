Polizei ermittelt wegen Öl im Habach

Die Polizei ermittelt wegen einer Gewässerverunreinigung in Brücken im Kreis Kusel. Dort war am vergangenen Wochenende Öl in den Habach gelangt. Wer dafür verantwortlich ist und wie genau das Öl in den Habach in Brücken kommen konnte, ist noch nicht klar. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Infos. Außerdem ist noch unklar, ob der Unfall Folgen für die Umwelt hat. Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll es nun verschiedene Gutachten geben. Wegen des starken Ölfilms auf dem Habach in Brücken war am Wochenende unter anderem die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg im Einsatz. Zunächst seien mehrere Ölsperren eingerichtet worden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Anschließend sei das Öl von einer Spezialfirma abgepumpt und entsorgt worden. Auch die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung in Kusel ist nach Angaben des Ortsbürgermeisters an dem Fall dran.