Die Polizei ermittelt wegen eines illegalen Autorennens in Mackenbach gegen zwei Männer.

Ein Sprecher teilte mit, in einem Kreisverkehr habe einer der beiden mit seinem Auto eine Verkehrsinsel überfahren und habe ein Verkehrsschild umgefahren. Der hinter ihm fahrende Autofahrer habe offenbar scharf bremsen müssen. Dabei habe er sich an den Randsteinen zwei Reifen aufgerissen. Die beiden angetrunkenen Autofahrer blieben unverletzt, die Polizei stellte die Führerscheine sicher. An den Autos entstand Totalschaden.