Erneute Bombendrohung an Schule in Zweibrücken - Polizei beendet Einsatz

An einer Schule in Zweibrücken hat es erneut wegen einer Bombendrohung einen Einsatz der Polizei gegeben. Sprengsätze wurden nicht gefunden.

An der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken hat die Polizei erneut die Schule geräumt. Es soll den zweiten Tag in Folge eine Bombendrohung gegeben haben. Der Einsatz ist inzwischen beendet, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Die Polizei hat das Schulgebäude mit Spürhunden durchsucht. Dabei konnten keine Sprengsätze gefunden werden. Gegen den noch unbekannten Anrufer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem muss er damit rechnen, dass er für die Einsätze bezahlen muss.

Bombendrohung in Zweibrücken telefonisch eingegangen

Gegen 10:40 Uhr sei die Drohung telefonisch eingegangen. Alle Betroffenen waren dann in die Ignaz-Roth-Halle evakuiert worden und das Schulgelände wurde abgesperrt. Die Polizei informierte dazu auf der Plattform X:

Erneute Bombendrohung an der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in #Zweibrücken. Die Schule wurde geräumt, alle Betroffenen sind in die Ignaz-Roth-Halle evakuiert. Einsatzkräfte der #Polizei haben das Schulgelände abgesperrt. pic.twitter.com/CDCz6EgXXL

Bombendrohung in Zweibrücken bereits den zweiten Tag in Folge

Vom frühen Montagmorgen bis zum Nachmittag lief bereits ein Einsatz der Polizei an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken. Der Grund war ebenfalls eine Bombendrohung.

Ein verdächtiger Gegenstand wurde laut Polizei nicht gefunden. Die Hintergründe der Drohung sind bislang noch unklar. Auch hier ermittelt die Polizei jetzt, wer dahinter stecken könnte.

Polizei ermittelt wegen Bombendrohung an Schule in Zweibrücken

Zur Sicherheit hatte die Polizei das Schulgebäude auch an diesem Tag komplett geräumt. Mehrere Kräfte hatten das Gebäude mit der Unterstützung von zwei Sprengstoff-Spürhunden abgesucht.

Die Polizei hatte wegen der Bombendrohung an der Zweibrücker Schule mit Hunden das Gebäude abgesucht. Die Tiere waren in diesem Auto gekommen. SWR

Die Schüler wurden von der Polizei an eine Sammelstelle in der Ignaz-Roth-Halle in Zweibrücken gebracht. Eltern konnten sie dort abholen. Während des Einsatzes waren die Straßen rund um die Schule vorübergehend gesperrt worden.

Polizei diskutiert Bombendrohungen in Zweibrücken

Die Beamten stehen nun auch vor der Frage "Was, wenn solche Drohungen nun regelmäßig eingehen?" Der Eingang einer solchen Drohung könne nicht ignoriert werden, selbst wenn es vielleicht nur ein "dummer Streich" sei. Zu diesen Fragen steht die Polizei deshalb jetzt im Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.

So können Bombendrohungen bestraft werden Bombendrohungen können schwere strafrechtliche Folgen haben. Derartige Mails könnten zum Beispiel als "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe geahndet werden. Das gilt selbst dann, wenn der Absender nur vortäuscht, dass er zum Beispiel eine Sprengstoffexplosion herbeiführen will (§ 126 Absatz 2 StGB), es sich also um eine falsche Bombendrohung handelt. Ein Großeinsatz der Polizei könnte aber auch dazu führen, dass der Absender wegen Vortäuschens einer Straftat gegenüber der Polizei verfolgt wird. Ziel des Paragrafen 145d StGB ist es, unter anderem auch Polizeidienststellen vor unnötiger Inanspruchnahme zu schützen. Wenn die Polizei etwa Schulen wegen falscher Bombendrohungen evakuieren muss, fehlen Polizisten an anderer Stelle. Das heißt, die Polizei ist gehindert, ihrer eigentlichen Aufgabe nachzukommen. Auch deshalb könnten dem Absender empfindliche Strafen drohen.

Bombendrohung auch an Schule in der Vulkaneifel

Auch in Jünkerath in der Vulkaneifel soll es am Montag eine Bombendrohung gegeben haben. Laut den Beamten wurden auch hier die Schüler zu einer Sammelstelle gebracht und das Gebäude dann mit Spezialhunden durchsucht. Dabei wurden weder Täter noch Sprengsätze gefunden.

Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.