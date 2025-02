Bombendrohung an Schule in Zweibrücken

An einer Realschule in Zweibrücken läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Grund ist eine Bombendrohung.

Seit kurz vor 9 Uhr ist die Polizei an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken im Einsatz. An der Schule gibt es eine Bombendrohung. Was dahinter steckt, ist bislang noch unklar.

Zur Sicherheit wurde das Gebäude nach Angaben der Polizei komplett geräumt. Mehrere Kräfte suchen jetzt das Gebäude ab - auch mit Unterstützung von zwei Polizeihunden. Die Straßen rund um die Schule wurden vorübergehend gesperrt. Inzwischen sind sie wieder frei.

Die Polizei sucht nach der Bombendrohung an der Zweibrücker Schule mit Hunden das Gebäude ab. Die Tiere sind in diesem Auto gekommen. SWR

Wegen einer Bombendrohung wurde vorsorglich die Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in #Zweibrücken geräumt. Sammelstelle für alle Betroffenen ist die Ignaz-Roth-Halle in der Landauer Straße. Die Schülerinnen und Schüler werden von Polizeikräften dorthin begleitet. Die Schüler wurden… pic.twitter.com/hvy9tacV3E

Bombendrohung an Herzog-Wolfgang-Realschule Zweibrücken

Die Schülerinnen und Schüler wurden von der Polizei an eine Sammelstelle in die Ignaz-Roth-Halle in der Landauer Straße in Zweibrücken gebracht. Eltern konnten sie dort abholen.

