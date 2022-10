Polizei appelliert an Autofahrer, Fahrzeuge abzuschließen

Das Polizeipräsidium Westpfalz appelliert erneut an Autofahrerinnen und Autofahrer, ihre Fahrzeuge abzuschließen. Denn in der vergangenen Woche habe es vermehrt Diebstähle aus Autos geben.



Innerhalb von fünf Tagen sind der Polizei in Kusel, Landstuhl und Kaiserslautern achtzehn Diebstähle aus Autos gemeldet worden. Dabei waren die Fahrzeuge nach Angaben der Polizei meist nicht abgeschlossen. So sei beispielsweise in Steinwenden ein fünfstelliger Bargeldbetrag aus einem Pkw geklaut worden. Die Polizei rät, Autos immer abzuschließen. Denn oft würden den Tätern schon wenige Sekunden reichen, um Wertsachen aus unverschlossenen Fahrzeugen zu entwenden. Daher rät die Polizei auch keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Das biete weniger Anreiz für Diebe. Sollte die Polizei bei Kontrollen unverschlossene Fahrzeuge entdecken, würden die Halter mit einem Infozettel über die Gefahren aufgeklärt.