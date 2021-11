Corona-Notlage: Impfzentrum Kaiserslautern braucht Hilfe

Das Impfzentrum in Kaiserslautern soll nach Angaben des Landes wieder öffnen. Weil es dafür aber noch kein neues Personal gibt, hofft der Landkreis Kaiserslautern auf Unterstützung von der Bundeswehr.

Ende September seien nahezu alle Verträge mit dem Personal des Impfzentrums Kaiserslautern gekündigt worden, als die Impfzentren im Land geschlossen wurden, heißt es von Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Jetzt sei es zwar grundsätzlich möglich, das Impfzentrum in Kaiserslautern wieder zu öffnen, allerdings fehle es an Personal.

"Das Land sieht sich derzeit nicht im Stande, hierbei zu helfen“, ergänzt der Landtagsabgeordnete Marcus Klein (CDU). Deswegen haben die beiden Politiker jetzt die Bundeswehr um Hilfe gebeten.

Bundeswehr bereite sich auf Corona-Notlage vor

In einem Brief an das Bundeswehr-Landeskommando Rheinland-Pfalz schreibt Leßmeister: "Mit Freude habe ich einen heutigen „Spiegel“-Bericht zur Kenntnis genommen, wonach sich die Bundeswehr auf eine bundesweite Corona-Notlage vorbereitet und der zuständige Generalleutnant Martin Schelleis bis zu 12.000 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung der überlasteten Kliniken und Gesundheitsämter mobilisieren will. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie uns in dieser personellen Notlage und im Sinne einer schnelleren Immunisierung unserer Bevölkerung erneut unterstützen könnten".

Noch unklar, wann Impfzentrum Kaiserslautern wieder öffnet

Neun Impfzentren sollen landesweit wieder öffnen, hieß es vom Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD).

Das Impfzentrum Kaiserslautern sei noch komplett aufgebaut und müsse nur wieder "aufgeschlossen" werden. Wie lange es aber dauert, bis genug Personal zur Verfügung steht und das Impfzentrum seinen Betrieb wieder aufnehmen kann, ist noch nicht klar.

Bundeswehr hatte schon im Gesundheitsamt Kaiserslautern geholfen

Ende des vergangen Jahres hatten Bundeswehrsoldaten bereits das Gesundheitsamt Kaiserslautern unter anderem bei der Nachverfolgung der Corona-Kontaktpersonen unterstützt.