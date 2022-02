Aktion gegen Gewalt in Beziehungen

Der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt – kurz RRT – aus der Südwestpfalz startet in dieser Woche eine Plakataktion mit Hilfsangeboten bei Gewalt in Beziehungen.

Der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt – kurz RRT – aus der Südwestpfalz startet in dieser Woche eine Plakataktion mit Hilfsangeboten bei Gewalt in Beziehungen. Eine Sprecherin sagte, in einem ersten Schritt sollen etwa 50 Plakate an Arztpraxen, Beratungsstellen, Cafès und anderen öffentlichen Orten verteilt werden. Die Opferschutzbeauftragte beim Polizeipräsidium Westpfalz, Dorothea Scheffe, sagte, man hoffe, Betroffene oder deren Angehörige zu erreichen. Die Plakate seien unauffällig gestaltet. Daran seien QR-Codes, die nur abgescannt werden müssten. Dadurch käme man auf die Seite des Frauenhauses Pirmasens. Hier seien alle Informationen zu Hilfen und Anlaufstellen zusammengefasst. Je nachdem, wie das Angebot angenommen werde, soll die Aktion in größerem Umfang fortgesetzt werden. Nach Angaben des Interventionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen kommt es in Rheinland-Pfalz in jeder dritten Beziehung zu Gewalt.