In Kaiserslautern läuft ab heute eine Plakatkampagne, um auf die Nöte von Kindern suchtkranker Eltern aufmerksam zu machen.

Stadt und Kreis Kaiserslautern sind schon länger in einem Netzwerk aktiv, dass betroffenen Kindern Hilfe anbietet. Zwei Wochen lang sind an etwa 50 Bushaltestellen und Plakatwänden die Motive des Künstlers Thomas Brenner zu sehen. Damit sollen Menschen ermutigt werden, sich an das Netzwerk zu wenden, wenn sie betroffene Kinder kennen, die Hilfe benötigen.