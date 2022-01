Plakataktion für Kinder suchtkranker Eltern

per Mail teilen

Was tun, wenn Kinder suchtkranke Eltern haben? Wie kann ich helfen? Darum geht es bei der neuen Plakatkampagne "wirsindda" in Kaiserslautern.

Stadt und Kreis Kaiserslautern sind schon länger in einem Netzwerk aktiv, das betroffenen Kindern Hilfe anbietet. Zwei Wochen lang sind an etwa 50 Bushaltestellen und Plakatwänden die Motive des Künstlers Thomas Brenner zu sehen.

Aktion soll Menschen ermutigen, Kindern zu helfen

Mithilfe der Plakate sollen Menschen ermutigt werden, sich an das Netzwerk zu wenden, wenn sie betroffene Kinder kennen, die Hilfe benötigen. Für den Künstler und Fotografen Thomas Brenner ist das Projekt eine Herzensangelegenheit:

"Ich halte das für extrem wichtig, weil das ein Thema ist, das in der Gesellschaft immer wieder verdrängt wird und über das kaum jemand spricht. Es existiert aber. Oft glauben die Menschen, dass es sich dabei nur um ein Drogenproblem handelt. Die psychischen Krankheiten werden oft vergessen", sagt Brenner.

Motive in Kaiserslautern zeigen Kinder suchtkranker Eltern

Auf sieben Plakaten sind Kinder zu sehen, die mit der Suchtkrankheit ihrer Eltern zu kämpfen haben. Auf einem Plakat beispielsweise sieht man einen kleinen Jungen, der gerne mit seinem Vater gemeinsam spielen würde. Sein Vater ist aber damit beschäftigt, Videospiele zu spielen und bemerkt wohl gar nicht, dass sein Sohn hinter ihm auf ihn wartet.

Die Plakate sind an 50 Stellen in der Stadt zu sehen. SWR

Brenner: "Suchtkrankheiten gibt es in allen sozialen Schichten"

"Wir haben lange überlegt, wie wir das machen, dass man zum einen die Kinder nicht erkennt. Zum anderen war es uns wichtig, ein Umfeld zu finden, das sozial neutral ist", sagt Fotograf Thomas Brenner. "Es herrscht nämlich immer noch in der Gesellschaft die Vorstellung, dass solche Krankheiten immer nur Leute aus unteren sozialen Schichten betreffen. Die Statistik zeigt uns aber, dass diese Problematik in der ganzen Gesellschaft da ist. Deswegen wollten wir Umgebungen schaffen, die alles betreffen können."

Die Motive für die Plakate wurden fotografiert von Thomas Brenner (Mitte). SWR

Wer helfen will, findet Infos auf Internetseite

Wer Kinder aus suchtkranken Familien kennt und helfen will, findet auf der Internetseite der Kreisverwaltung Kaiserslautern eine Liste mit Hilfsorganisationen, an die er sich wenden kann. Auch in Ludwigshafen soll es bald eine ähnliche Plakataktion geben.