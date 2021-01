per Mail teilen

Das Traditionsunternehmen Peter Kaiser steht am Scheideweg: Die Investorensuche gestaltet sich schwierig. Dem Schuhhersteller aus Pirmasens droht das Ende.

Der Pirmasenser Schuhhersteller Peter Kaiser führt nach eigenen Angaben zurzeit Gespräche mit möglichen Investoren, um das Unternehmen doch noch zu retten. Für den 24. Februar sei eine Gläubigerversammlung geplant. Peter Kaiser ist wegen finanzieller Probleme seit Dezember in einem Insolvenzverfahren. Ein Sprecher sagte, der Umsatz sei unter anderem wegen Corona im vergangenen Jahr weiter eingebrochen. Er sei um 40 Prozent zurückgegangen.

Quo vadis, Peter Kaiser? Noch ist unklar, wo der Weg des Pirmasenser Schuhherstellers hinführt.

Käufer für Pirmasenser Schuhhersteller nicht in Sicht

Ursprünglich wollte Peter Kaiser bereits zum Jahreswechsel einen Käufer präsentieren. Doch die Suche sei schwierig. Es gebe zwar mehrere Interessenten - konkrete Informationen dazu wollte das Unternehmen aber nicht machen.

Der Firmensitz des Schuherstellers Peter Kaiser in Pirmasens. SWR

Werksschließung vom Peter Kaiser im Mai?

Nach Angaben des Betriebsrats sollen bis Ende des Monats die knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Pirmasens ihre Kündigungen bekommen. Weitere 450 Menschen sind in einem Werk in Portugal beschäftigt. Dieses sei nicht von der Insolvenz betroffen.