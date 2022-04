per Mail teilen

Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich ab Mittwoch ein Schuhdieb verantworten. Mit einem Messer bewaffnet soll der Mann im vergangenen Sommer in zwei Geschäften in Pirmasens Sportschuhe angezogen haben und damit die Läden verlassen haben. Als Mitarbeiter den Dieb verfolgten, hielt er ihnen laut Anklage dann das Messer mit einer 20 cm langen Klinge vor. In dem Fall zwei weitere Prozesstage angesetzt.