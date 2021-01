per Mail teilen

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Zwick (CDU) steht der Entscheidung des Landes, den Start des Wechselunterrichts in Grundschulen zu verschieben, skeptisch gegenüber. Eigentlich sollte der Unterricht am Montag beginnen, am Donnerstag hatte das Land den Start wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben. Zwick spricht von einem "Schlingerkurs" des Landes: "Als Vater habe ich Verständnis, dass es unvorhersehbare Entwicklungen gibt. Aber hier zieht es sich wie ein roter Faden durch. Da geht es immer hü und hott. Es ist für die Schulen ein Riesenaufwand, sich auf das eine vorzubereiten, um dann doch das andere machen zu müssen."