Endlich wieder Schule! Für die meisten Grundschullehrer und -kinder im Land ist heute wieder der Präsenzunterricht losgegangen. In Pirmasens ist der Wiedereinstieg geglückt.

"Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir heute wieder gestartet sind. Wir sind alle frohen Mutes!" Schulleiterin Andrea Koch von der Pirmasenser Horeb-Grundschule strahlt über das ganze Gesicht. Endlich können die Lehrer die Kinder wieder in der Schule unterrichten - wenn auch nur zwei Stunden jeden Tag. Denn an der Pirmasenser Grundschule gibt es ein Schichtsystem: Jede Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Diese Gruppen werden nacheinander unterrichtet, so dass die Kinder der verschiedenen Gruppen sich nicht begegnen.

Direktorin Andrea Koch ist glücklich darüber, dass die Kinder wieder in ihrer Grundschule in Pirmasens unterrichtet werden können. SWR

Schichtsystem für Kinder an Pirmasenser Grundschule

Die Schulleiterin findet es wichtig, dass jedes Kind jeden Tag in der Schule ist: "Damit die Kinder sich jeden Tag aufmachen müssen, sich anziehen. Sie wissen, sie treffen ihren Lehrer, sie haben ihre Aufgaben in der Schule und haben wieder ihr Regelwerk."

Grundschüler müssen sich erst wieder an Präsenzunterricht gewöhnen

Auf dem Weg durch die Schule ist es ganz still. Auch in der Klasse 2d sagen die Kinder kaum ein Wort, alle zehn Schüler machen still ihre Aufgaben. Klassenlehrerin Christina Schneider weiß: Die Kinder müssen erstmal wieder ankommen. "Sie sind noch recht aufgeregt, es ist halt wieder was Neues", erzählt Christina Schneider. "Nach jedem Lockdown, bei jeder Schulöffnung sind die Kinder erstmal verhalten. Das braucht Zeit."

Zunächst werden an der Horeb-Grundschule Mathe, Deutsch und Sachkunde im Präsenzunterricht gelehrt. Bei den Kindern aus den ersten und zweiten Klassen müsse man fast wieder von vorne beginnen. Aber: Es klappt, befindet Christina Schneider. "Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass wir erstmal schauen, auf welchem Stand befindet sich jedes Kind." Dann werde das Kind weiter gefördert.

Höchstens zehn Kinder pro Klasse werden im Schichtmodell an der Horeb-Grundschule in Pirmasens unterrichtet. SWR

Lüftungsanlagen in der Grundschule geben ein Gefühl von Sicherheit

Ganz ohne Sorge sind die Lehrer in diesen Corona-Zeiten natürlich nicht. Die neu eingebauten Lüftungsanlagen gäben ihnen aber Sicherheit, und auch die Hygieneregeln. Letztendlich gehe es um die Kinder; darum, dass sie trotz aller Widrigkeiten etwas lernen, sagt Schulleiterin Andrea Koch: "Ich denke, die lachenden Gesichter heute haben für sich gesprochen."