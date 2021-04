Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat die Kritik an einer Ausgangssperre in seiner Stadt erneuert. Diese hatte die Stadt einführen müssen, weil der Inzidenzwert über 200 liegt. Zwick sagte, dies liege aber an mehreren Corona-Fällen in zwei Großfamilien. Das Infektionsgeschehen sei deshalb eingrenzbar. Die Menschen würden sich an die Ausgangssperre halten, es gebe aber viel Verdruss, sagte Zwick.