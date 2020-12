Knapp dreißig Landwirte aus der Südwestpfalz beteiligen sich am Sonntag an der bundesweiten Weihnachtsaktion "Ein Funken Hoffnung". Mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren fahren die Landwirte in der Dämmerung zwischen Pirmasens und Zweibrücken hin und her. Insgesamt siebzig Kilometer lang ist die Strecke, die der Traktor-Konvoi fährt. mit WeihnachtsDie Strecke ist so konzipiert, dass die Landwirte gezielt auch an Senioreneinrichtungen, Kinderheimen und Krankenhäusern vorbeifahren - einige Einrichtungen hatten die Organisatoren gezielt darum gebeten. An den vergangenen Adventswochenenden fanden bereits vergleichbare Fahrten statt, unter anderem zwischen Kaiserslautern und Landstuhl.