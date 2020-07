per Mail teilen

In der Pirmasenser Innenstadt hat am Montagmittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Feuer nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden. Zwei Personen seien durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich dabei um zwei Hausbewohner handelt, ist derzeit noch unklar. Das Feuer war im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.