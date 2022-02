per Mail teilen

Die Zulassungsstelle der Stadt Pirmasens bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wegen mehrerer Krankheitsfälle könne sie voraussichtlich erst am 2. März wieder öffnen, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer sein Fahrzeug vorher an- oder abmelden wolle, könne das bei anderen Zulassungsstellen tun. Etwa bei der der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens oder bei der Stadtverwaltung Zweibrücken.