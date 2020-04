In Pirmasens musste am Samstagabend ein Wohnhaus in der Hauptstraße evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort gegen 20 Uhr ein Brand gemeldet. Vermutlich hatte sich Glanzruß im Kamin des Hauses entzündet, als im ersten Stock des viergeschossigen Gebäudes ein Holzofen angefeuert wurde. Dadurch sei die Temperatur an den Innenwänden stark angestiegen. Nach Angaben der Polizei wurde das Haus deshalb evakuiert. Ein Schornsteinfeger reinigte anschließend den Kamin fachgerecht. Ein Sachschaden sei bislang nicht entdeckt worden.