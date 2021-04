Die Bauarbeiten am Winzler-Tor-Platz in Pirmasens sind abgeschlossen. Der Platz wurde mit Ruhebänken und Spielgeräten neu gestaltet. Er soll künftig Treffpunkt der Generationen in dem Stadtviertel sein. Die Umbauten haben im vergangenen Sommer begonnen und rund 64.000 Euro gekostet. Eine Aktion, bei der Kinder aus dem Viertel Bäume auf dem Platz pflanzen sollten, musste wegen der Corona-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Seit zwei Jahrzehnten wird das ehemalige Arbeiterviertel Winzeln in Pirmasens umgestaltet, um die Wohnqualität zu verbessern.