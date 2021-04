per Mail teilen

In Pirmasens hätten am Wochenende viele Menschen kurzfristig geimpft werden können. Weil das Land jedoch die Termine nicht vergeben hat, soll sich nun die Terminplanung ändern.

"Es kann nicht sein, dass wir von vielen Bürgern wissen, dass sie seit Wochen angemeldet sind und vom Land auf einen Termin warten und gleichzeitig durch das Land zu wenig Termine eingebucht werden", ärgert sich die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), über das vergangene Wochenende. Zahlreiche Bürger hätten nachgefragt, nachdem sie gehört hatten, dass im Landesimpfzentrum in Pirmasens noch viele Termine nicht vergeben waren.

Corona-Impfstoff da, aber Termine bleiben frei

Die Terminvergabe laufe derzeit allerdings ausschließlich über die Impfdokumentationsstelle des Landes, erklären Ganster und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Nur wer von dort einen Termin erhalte, könne im Landesimpfzentrum auch geimpft werden. "Aber genau hier liegt das Problem: wir haben aktuell Impfstoff, den wir gerne zügig verimpfen wollen, das Land hat aber aus bisher nicht bekannten Gründen viele freie Termine einfach nicht an angemeldete Personen vergeben", so Ganster und Zwick.

Pirmasens will Corona-Impfungen selbst planen

Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz fordern daher dringend eine Änderung der Terminvergabe. Gemeinsam mit der Landesregierung soll an einer Lösung der Problematik gearbeitet werden. Ziel sei es, dass das Landesimpfzentrum in Pirmasens flexibel und kurzfristig Termine anbieten kann. Trotz der aktuellen Situation appellieren Ganster und Zwick dennoch, nicht ohne Termin in Impfzentrum zu kommen. Wer aktuell für eine Corona-Impfung berechtigt ist, kann sich über die Internetseite des Landes für einen Termin registrieren.