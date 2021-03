In Pirmasens ist der Corona-Inzidenzwert noch weiter gestiegen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 169,0 hat die Stadt weiterhin den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz. Seit heute (15.3.) gelten daher in Pirmasens neue Corona-Regeln, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Insgesamt verzeichnen die Gesundheitsämter in der Westpfalz im Vergleich zum Vortag 33 neue Corona-Infektionen, die meisten davon im Donnersbergkreis. In der Südwestpfalz ist eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Auch dort gilt, wie in Pirmasens, die höchste Corona-Warnstufe Rot.