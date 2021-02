Viele Corona-Lüftungsanlagen in Pirmasens schon in Betrieb

Schulen in Pirmasens

Während sich der Stadtrat in Kaiserslautern heute Abend erneut mit dem Thema Lüftungsanlagen in Klassenräumen beschäftigt, sind in Pirmasens bereits mehr als 400 Klassenzimmer damit ausgestattet.